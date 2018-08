Orages: voici l'endroit le plus touché du pays, où 200 arbres ont été déracinés dans un seul parc!

A Retie, en province d'Anvers, l'un des endroits de Belgique où les rafales de vent ont été les plus violentes (jusqu'à 130 km/h) durant la nuit de mardi à mercredi, le domaine provincial Prinsenpark restera fermé toute la journée de mercredi. Pas moins de 200 arbres ont été renversés lors des intempéries, sans doute dans un tourbillon puissant et très local, qui aurait tout détruit sur son passage.

Le Prinsenpark est un espace vert de 215 hectares, avec des bois, des prairies et des points d'eau. Seule une partie du parc a été endommagée durant la nuit, mais elle a été réellement ravagée. "Même quelques gros chênes ont été déracinés. Plusieurs arbres et beaucoup de branches se sont retrouvés sur des sentiers de promenade. Nos travailleurs font tout ce qui est possible pour que la situation soit rapidement de nouveau sûre. Tout nettoyer prendra cependant des semaines", indique une porte-parole des parcs provinciaux.