Deux frères retrouvés morts sur un terrain de pêche à Forchies-la-Marche: "Chacun a reçu une balle en pleine tête"

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la police a été appelée rue du Bosquet à Forchies-La-Marche (dans la province du Hainaut). Sur un terrain de pêche, les corps de 2 hommes ont été retrouvés. Un juge d’instruction, le parquet, un médecin légiste sont descendus sur les lieux.

Mercredi, les 2 victimes, 2 frères, originaires de Bruxelles et ressortissant roumains, annoncent qu’ils se rendent à Forchies. Dans un coin qu’ils connaissent bien avec de petits étangs perdus dans les campagnes. Jeudi soir, ils ne sont toujours pas rentrés. La fille de l’un d’eux signale alors leur disparition. Leur voiture est repérée très rapidement, stationnée depuis plus d’un jour, non loin des plans d’eau. "Les disparus auraient été dans un étang pour pêcher. Comme il y avait un étang à proximité, le policier est allé vérifier. Il connaissait les lieux, et il a trouvé les 2 personnes décédées. Mortes par arme à feu… Chacun a reçu une balle en pleine tête", explique Vincent Fiasse, le procureur du Roi de Charleroi.

L'enquête est menée par la police judiciaire fédérale. Une autopsie sera pratiquée pour en apprendre plus sur les circonstances de ces meurtres. "Manifestement, il y avait une volonté de tuer. Est-ce que c’était préparé ? Est-ce que c’est un fait qui est arrivé sur le moment. Ça, c’est l’enquête qui le déterminera", déclare Vincent Fiasse.

Selon les observations de notre journaliste Aurélie Henneton, le site est assez reculé, dans des campagnes, à l'abri des regards et du voisinage. Le lieu où les corps ont été trouvés se trouvait à un kilomètre de la voie publique. Les victimes, âgées de 45 et 48 ans, étaient inconnus de la justice. Il y a un an, au même endroit, un membre de leur famille aurait été victime d’un coup de feu d’intimidation.



© Fabian Vanhove



© Fabian Vanhove



© Fabian Vanhove