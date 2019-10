Une femme acquittée, quatre coupables et un complice pour le meurtre "barbare" de Roisin

Le jury de la cour d'assises a rendu un verdict sur la culpabilité, mercredi soir, peu avant minuit sur le vol avec meurtre perpétré la nuit du 20 au 21 octobre 2016 dans la ferme des Libiez à Roisin : Loïc Harvengt, Torino Dubois, Josué Krier et Brondon Kempfer sont coupables. Thomas Audin est complice du vol alors que son épouse, Sylvie Cuelle, est acquittée.

Pour les jurés, Sylvie Cuelle n'est ni coauteur, ni complice du vol du stock de cigarettes chez ses voisins, et encore moins du meurtre de Jean-Claude Libiez, tué d'une balle tirée par un calibre 7.65. Elle n'est pas coupable de la tentative de vol perpétrée dix jours plus tôt à la ferme, comme les autres accusés d'ailleurs. Son mari, Thomas Audin, est passé très près de l'acquittement. Par sept voix contre cinq, les jurés ont estimé qu'il était complice du vol perpétré chez ses voisins par des malfrats mais qu'il n'était pas coauteur.





Quatre hommes reconnus coupables

Certes, il a mis son hangar à disposition de Franz Pottiez pour cacher la camionnette qui a servi à transporter le butin, mais ce n'est pas une aide essentielle. Le vol aurait pu avoir lieu dans cette mise à disposition. Et surtout, il n'est pas considéré comme coauteur d'un meurtre car il ne pouvait pas savoir que les voleurs allaient user de violence et de menace. Torino Dubois, Josué Krier et Brondon Kempfer contestaient avoir participé à ce vol avec violence, avec plusieurs circonstances aggravantes, mais les jurés ont estimé qu'ils étaient coupables du vol, mais aussi du meurtre de Jean-Claude Libiez. Pour les jurés, Torino Dubois était bien le titulaire d'un numéro se terminant par 6468, en contact permanent avec Loïc Harvengt avant et après le crime, alors qu'il contestait être titulaire de ce numéro de téléphone.

Les trois hommes avaient un alibi : cette nuit-là, ils commettaient un vol dans la région de Soignies. Ils avaient tiré une remorque, remplie d'outils, avec une voiture non équipée d'un attache-remorque. Assis dans le coffre, Josué aurait tenu le timon de la remorque avec ses mains jusqu'à Mons, aidé par les ceintures de sécurité qui entouraient le timon. Pour les jurés, ce mode opératoire n'est pas crédible. Et puis, ce vol ne leur empêchait pas de commettre un autre vol dans la foulée, à Roisin.

Enfin, Loïc Harvengt ne contestait pas le vol, mais bien le meurtre. Pour les jurés, il ne s'est jamais désolidarisé des autres, dont deux étaient armés. Pendant trente-deux mois, Loïc a soutenu qu'il avait commis le vol avec Franz Pottiez et les trois gitans. Le premier jour du procès, il s'est rétracté en déclarant qu'il n'avait pas pu identifier les trois hommes qui portaient une cagoule. Il n'a pas convaincu les jurés qui estiment que les trois hommes ne portaient pas leur cagoule en permanence.

Ils estiment également que la chronologie et le contexte excluent que Franz Pottiez lui ait soufflé les noms. En effet, arrêté le 6 février 2017 en même temps que Franz Pottiez, il a eu aucun contact avec lui avant le 9 février. La veille, il avait balancé son beau-frère Torino et Brondon. Il ne connaissait pas Josué qu'il a balancé le 10 février. Le débat sur la peine aura lieu jeudi à 10h00. Il n'y aura plus que cinq personnes dans le box des accusés et quatre encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité.





Rappel des faits

Dans la nuit du 20 au 21 octobre 2016, deux hommes cagoulés et armés pénètrent dans la ferme "Beaumont" à Roisin, près de la frontière française. Une ferme qui est aussi un café-tabac de village. Cela fait des mois que ces hommes réfléchissent au vol. Le voisin de la victime est dans le coup, les agresseurs sont donc bien renseignés.

Quand il entre dans la ferme, le commando fait preuve d'une grande violence : les malfrats n'hésitent pas à mettre une arme sur la tempe de la mère de la victime, âgée de 83 ans, à distribuer des coups de barre de fer, ni à tirer, au moins 3 fois. Une balle touche mortellement Jean-Claude Libiez. L'un des accusés parle d'une "scène barbare", digne d'un film d'horreur.

La mère, ainsi que le frère de la victime, attendaient que justice leur soit rendue.