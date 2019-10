Autoroute E42 fermée: un conducteur excédé remonte les files en sens inverse (vidéo)

Nous vous l'annoncions ce matin : la E42 est bloquée, fermée à la circulation suite à un accident. Ce matin, un semi-remorque a pris feu sur la chaussée à hauteur de Fumal, dans la province de Liège. Résultat : aucun blessé, mais des files à rallonge, qui ont eu le don d'en agacer certains.

Pendant que la plupart des automobilistes prennent leur mal en patience, un autre, plus allergique aux embouteillages, a trouvé un moyen, totalement interdit, de fuir la situation. Un automobiliste dans un véhicule gris de type SUV remonte tant bien que mal les files, malgré la taille de son 4x4 urbain, faisant se déplacer la plupart des autres véhicules sur le côté pour le laisser passer.

Mathieu a eu le réflexe de filmer la scène et nous a envoyé la vidéo via notre bouton orange Alertez-nous. Personne ne sait si le conducteur a fini par atteindre son but, ou s'il s'est retrouvé coincé entre deux flancs.

À 13h, de nombreux automobilistes nous envoient encore des alertes pour signaler qu'ils sont toujours bloqués sur la E42, souvent depuis plusieurs heures. L'un d'eux nous faisait parvenir la photo d'un homme qui avait décidé de promener son chien entre les voitures paralysées.



