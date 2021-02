La commune d'Attert interdit l'utilisation de glyphosate dans les terres agricoles: "Il y a certainement des molécules herbicides plus dangereuses encore"

La commune d'Attert veut s'aligner sur le Grand-Duché, tout proche, qui a pris cette décision le 1er janvier dernier sur l'ensemble de son territoire. Le but: éviter aussi que les agriculteurs luxembourgeois ne vident leur stock dans les champs belges.

C'est sans doute une première en Wallonie. La commune d'Attert (province du Luxembourg) a décidé d'interdire le glyphosate sur les terres agricoles. L'herbicide était déjà interdit aux particuliers. Le Grand-Duché, situé à quelques km de là, applique la même mesure, mais sur l'ensemble de son territoire depuis le 1er janvier. Il était temps d'agir... de nombreux agriculteurs grand-ducaux exploitent des champs côté belge et pourraient être tentés de vider leur stock.

Les agriculteurs locaux ont été avertis il y a 2 ans déjà. Certains estiment qu'il faudrait aller plus loin. Jerôme Feller, agriculteur: "Il y a certainement des molécules herbicides plus dangereuses encore que le glyphosate. Je pense à certain désherbant qu'on utilise en colza et qu'on retrouve dans les eaux souterraines."

Attert espère que sa démarche s'élargira à d'autres communes. Des contrôles seront menés pour faire respecter l'interdiction.