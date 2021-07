Intempéries - L'ancien bourgmestre de Dinant décrit un "carnage": "Je n'ai jamais vu ça"

Des orages avec d'intenses chutes d'eau ont frappé la province de Namur ce samedi entre 19h et 21h. La ville de Dinant a été particulièrement touchée. L'ancien bourgmestre, Richard Fournaux, a publié des images sur les réseaux sociaux qui ont rapidement été relayées. "Cela fait 57 ans que j'habite Dinant comme riverain de la Meuse, je n'ai jamais vu ça", a-t-il confié.

Contacté par nos soins, il décrit un "carnage". "J'habite à la rive gauche de la Meuse. J'essaie de rejoindre la rive droite, mais c'est totalement impossible pour le moment. Au pied de ma rue, la route de Philippeville, ça a été vraiment le carnage, avec près de 25 voitures qui ont été emportées. Je suis allé dans le quartier de Bouvignes, où là aussi c'est le carnage. L'ensemble de la rue Cardinal Mercier s'est déchaussée. L'ensemble des pavés, du macadam, etc. est allé se loger dans les maisons et dans toute la rue qui se trouve en contrebas. A mon avis, il y a une centaine de maison qui ont été inondées, plus de boue que d'eau", nous a expliqué Richard Fournaux. "C'est très localisé et très brutal. Les services de secours sont là depuis le début, mais au moment du déluge, c'était l'impuissance totale".

Adrien, un habitant de Dinant, nous a envoyé via le bouton orange Alertez-nous des photos des dégâts dans une rue.

A partir de 21h, les intempéries semblaient avoir cessé en province de Namur. La nuit risque cependant d'être longue pour les habitants, qui se préparaient à constater l'ampleur des dégâts.