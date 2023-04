Des baskets signées Dedonder ou encore un tunnel sous la Meuse dans la presse du 1er avril

La parole est attribuée dans Sudinfo à la ministre de la Défense Ludivine Dedonder "qui a toujours aimé la mode et a opté de se lancer dans la création": "J'ai décidé de lancer ma propre marque de sneakers. Une basket à porter en toutes circonstances, n'en déplaise à certains, mixte, made in Belgium et personnalisable".

L'Avenir, pour sa part, relate "une enquête de la police fluviale, sous la direction du commissaire Cousteau" qui a permis de mettre au jour "un ambitieux projet de passage secret sous-marin qui aurait relié l'Élysette au Parlement wallon". Il s'agirait de permettre "aux ministres d'un côté, aux députés de la rive en face d'aller discrètement d'un lieu à l'autre, sans risque de croiser des journalistes, des manifestants, des militants du climat ou des mendiants". Les travaux auraient en outre été menés "dans le plus grand secret sous la direction du greffier" et reçus "l'approbation discrète du ministre-président wallon Elio Di Rupo et celle du Bureau du Parlement "pour une "ardoise finale évaluée à 75 millions".