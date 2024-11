"Elle est bien meilleure que les autres": un homme achète une banane 6 millions d'euros... et la mange

Est-ce la bouchée la plus chère de l'histoire ? Acheteur à 6 millions d'euros d'une œuvre d'art, constituée d'une banane scotchée à un mur, un homme a tenu vendredi sa promesse : il a mangé le fruit.

Elle est bien meilleure que les autres bananes

Dans un luxueux hôtel de Hong Kong, Justin Sun, entrepreneur sino-américain et fondateur de la plateforme de cryptomonnaies Tron, a englouti la banane devant des dizaines de journalistes et d'influenceurs. Le trentenaire avait auparavant prononcé un discours qualifiant cette œuvre d'art d'"iconique" et établi des parallèles entre l'art conceptuel et les cryptomonnaies. "Elle est bien meilleure que les autres bananes", a-t-il déclaré après avoir avalé la première bouchée. "C'est vraiment très bon".