La police d'Anvers contrôle un homme se faisant passer pour un "agent spécial"

L'homme, qui était au volant d'un véhicule français, a d'abord été interpellé parce qu'il ne portait pas de ceinture de sécurité.

"Il s'est présenté comme un 'agent spécial' et a insisté sur le fait que nous étions collègues", a expliqué la police locale. L'homme a présenté des documents de différentes nationalités, à savoir une carte allemande avec la mention 'agent spécial', un permis de conduire français et une carte de séjour belge. "Il n'a en aucun cas pu prouver sa mission secrète. Une enquête plus approfondie a prouvé que la carte allemande n'était pas authentique", a encore indiqué la police.