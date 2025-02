"Vous pensez avoir tout vu": elle découvre en rentrant dans sa chambre d’hôtel…un phoque endormi

Alerté, le personnel de l’établissement a immédiatement contacté une association de protection animale, qui a confirmé l’étrangeté de la situation. "C'était une scène étrange : les clients, debout et un peu tendus à l’extérieur, et le phoque, complètement détendu à l’intérieur", a-t-elle raconté sur Facebook.

Un réveil grognon, avant son retour à la mer

Le réveil de l’animal n’a pas été des plus agréables : "Il est devenu assez grognon à cause de l’interruption de sa sieste", a précisé l’association. L’animal a finalement été déplacé à l’aide d’un panier spécial avant d’être relâché dans un endroit plus calme et sécurisé.

Si ces mammifères marins ont l’air inoffensifs, ils peuvent se montrer agressifs et mordre s’ils sont provoqués, a rappelé l’association. Mieux vaut donc éviter de les déranger dans leur sommeil…

Un cadeau d’anniversaire inattendu

Pour l’hôtel, cette mésaventure est unique. "Vous pensez avoir tout vu, et puis quelque chose comme ça arrive", a confié un employé, Valentijn Damen, au média local Omroep Zeeland.

Quant à la cliente concernée, pas de panique ni de demande de changement de chambre. Au contraire ! Elle a trouvé l’expérience fascinante et l’a même prise comme un signe du destin. "C’est aussi son anniversaire aujourd’hui, donc elle s’est dit que c’était un beau cadeau", a ajouté M. Damen.