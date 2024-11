Adele annonce une terrible nouvelle à ses fans: "Vous me manquerez terriblement"

Après deux ans de spectacles exceptionnels à Las Vegas, Adele a fait ses adieux à son public. Sur scène, Adele n’a pas caché son émotion. "Ce fut merveilleux et cela me manquera terriblement, tout comme vous me manquerez terriblement", a confié la chanteuse à son public. Avec ce dernier spectacle, l’artiste a mis fin à une résidence de plus de 100 concerts au Colosseum du Caesars Palace, un lieu emblématique de Las Vegas. Une aventure qui restera gravée dans sa mémoire… et celle de ses fans.

La chanteuse de 36 ans, s’est montrée incertaine quant à ses projets futurs. "Je ne sais pas quand je me produirai à nouveau", a-t-elle admis, évoquant le stress que lui procure cette indécision. "Je n’ai aucun plan. La seule chose pour laquelle je suis douée, c’est le chant, mais je veux prendre une grande pause". Cette déclaration n’est pas une surprise pour ses admirateurs. En septembre dernier, lors d’un concert à Munich, la chanteuse avait exprimé son envie d’une pause "incroyablement longue" après la fin de sa résidence.