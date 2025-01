Bob Sinclar apparaît méconnaissable sur les réseaux sociaux: “C'est Botox Sinclar désormais”

À 55 ans, Bob Sinclar est encore très actif sur les réseaux sociaux... et ses dernières vidéos ont fait parler de lui.

Et pour cause : le DJ y apparaît physiquement changé. Son visage semble plus gros, avec des pommettes saillantes et une peau lissée de toute part. A-t-il succombé à la tentation de la chirurgie esthétique ?

Dans les commentaires, ses fans expriment leur surprise et, parfois, leur désapprobation. "Je suis choquée", "C'est Botox Sinclar désormais", "Pourquoi tu as fait ça ? On ne reconnaît plus que ta voix", peut-on, entre autres, lire.