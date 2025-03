Bruce Willis fête ses 70 ans: ses filles et Demi Moore lui adressent des messages bouleversants

Emma Heming Willis, son épouse depuis 2009 et mère de ses deux plus jeunes filles, a quant à elle invité les fans de l’acteur à lui adresser des pensées positives : "S’il y a bien une chose que je sais, c’est qu’il n’y a pas de plus grand fan qu’un fan de Bruce. Alors inondez-le de tout votre amour aujourd’hui, il le ressentira, je vous le promets".

Tallulah Willis a, quant à elle, publié une photo culte de "Die Hard", rendant hommage à la carrière de son père : "C’est un astronaute, un héros avec un badge, un détective impertinent à l’humour sans pareil – et ce fut un privilège de voir tous ces personnages différents prendre vie". Mais au-delà de l’icône hollywoodienne, elle a tenu à rappeler l’homme derrière la légende : "C’est une personne, un fils, un gamin du New Jersey qui a décroché le jackpot de la vie. Et j’adore ce garçon du New Jersey, qui me coiffait dans le bain et s’assurait toujours que je pose une serviette avant de manger sur son lit".

Depuis son diagnostic de démence fronto-temporale, une maladie neurodégénérative affectant la mémoire et le comportement, Bruce Willis a mis un terme à sa carrière. En janvier dernier, il était apparu brièvement en public pour saluer les forces de l’ordre de Los Angeles, mobilisées contre des incendies.