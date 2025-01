Malgré la maladie, Bruce Willis reste fidèle à lui-même lors d’une rare apparition publique: "Il n’a pas changé ses habitudes"

Son épouse, Emma Heming Willis, a immortalisé ce moment dans une vidéo publiée sur Instagram, où l’on voit Bruce serrer des mains et remercier chaleureusement les agents. "Quand il croise des forces de l’ordre, Bruce prend toujours le temps de leur témoigner sa gratitude. Hier, il n’a pas changé ses habitudes" , a écrit Emma en légende.

Cette sortie rare a profondément ému les fans et les proches de l’acteur. Parmi les nombreux commentaires, sa fille Tallulah a confié : "Cela me remplit tellement le cœur". D’autres internautes ont salué la simplicité et la générosité de Bruce : "Un moment magnifique", "Rien ne pourra jamais lui enlever sa grandeur" ou encore "homme merveilleux".

Un combat au quotidien

En 2022, la famille de Bruce Willis avait révélé qu’il souffrait d’aphasie, un trouble du langage causé par une lésion cérébrale. Quelques mois plus tard, un diagnostic plus lourd tombait : une démence fronto-temporale, une maladie neurodégénérative qui affecte sa mémoire et son comportement.

Emma Heming Willis, qui accompagne son mari dans cette épreuve, a expliqué la difficulté de cette situation pour toute la famille : "C’est une maladie familiale. Même si l’on sait ce qui arrive, cela reste douloureux".