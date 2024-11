Cambriolé deux fois, Inoxtag remet Jordan Bardella à sa place suite à son message de soutien : "On n’en peut plus de toi"

Le créateur de contenu Inoxtag a récemment révélé avoir été victime de deux cambriolages en six mois. Alors que le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, lui a adressé un message de soutien teinté de critique politique, la réponse cinglante d'Inoxtag a rapidement enflammé les réseaux.

Après l'annonce des cambriolages, Jordan Bardella a publié un message de soutien sur les réseaux sociaux au youtubeur Inoxtag, suivi par plus de 8,7 millions de personnes, dénonçant "l’insécurité devenue hors de contrôle" et critiquant la gauche radicale.

Encore de la récupération politique, on en peut plus de toi. Soutien plutôt le vrai peuple français qui en ont vraiment besoin… — Inoxtag (@Inoxtag) November 10, 2024

Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, n'a pas tardé à réagir. Exaspéré par la récupération politique, il a répondu : "Encore de la récupération politique, on n’en peut plus de toi. Soutien plutôt le vrai peuple français qui en a vraiment besoin…". Ce post a rencontré un immense succès, cumulant près de 132.000 likes et des milliers de commentaires.