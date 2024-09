Un documentaire inspirant, émouvant et drôle: Inoxtag, plonge ses fans dans son ascension de l'Everest

Partager:

Ce vendredi 13 septembre, le Youtubeur Inoxtag dévoilait en avant-première son documentaire "Kaizen" dans les cinémas, relatant son incroyable aventure vers le sommet de l’Everest. Entre inspiration, émotion et humour, ce film plonge ses fans dans une aventure hors du commun.

En février 2023, Inès Benazzouz, plus connu sous le pseudonyme d’Inoxtag, annonçait son intention de gravir le plus haut sommet du monde : l’Everest. Ce défi hors normes allait demander une préparation intense physique et mentale de près d’un an. Une année de préparation Accompagné de son coach Idriss et de Mathis Dumas, un guide de haute montagne, le vidéaste de 22 ans s’est d’abord rendu à Chamonix pour un stage de trois semaines en alpinisme. Ce séjour lui a permis d'acquérir les bases nécessaires avant de s’attaquer à des sommets plus ambitieux.

Inoxtag a ensuite gravi plusieurs montagnes mythiques, comme la Dent du Géant dans le massif du Mont-Blanc, ainsi que le Cervin, l'une des plus hautes montagnes de Suisse.

Après six mois d’entraînement intensif, direction le Népal pour gravir l’Ama Dablam, un sommet de l'Himalaya culminant à plus de 6.800 mètres d'altitude.

Un retour en France compliqué De retour en France après cette première grande aventure, Inoxtag a tenté de compenser son absence de plus d’un mois sur les réseaux sociaux en se plongeant dans le travail. C’est alors que son coach Idriss a dû lui rappeler son véritable objectif : l'ascension de l’Everest.



Concentré, le youtubeur a poursuivi un entraînement intensif, autant physique que mental, pour être prêt à relever ce défi exceptionnel. Une aventure hors du commun En avril 2024, Inoxtag et son équipe, accompagnés de sherpas, se rendent au camp de base de l’Everest pour s’acclimater à l'altitude. Le mois de mai marque le début de l’ascension tant attendue. Mais cette aventure ne se résume pas seulement à un exploit physique. Le youtubeur y expose les défis auxquels les alpinistes sont confrontés : les effets dévastateurs de l’altitude sur la santé, la pollution croissante et le trafic dû à l'afflux touristique.