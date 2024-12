"Ce n’était rien d’extraordinaire": ce cadeau de Noël symbolique de Ben Affleck pour Jennifer Lopez

Malgré leur divorce, Jennifer Lopez et Ben Affleck semblent avoir conservé une belle entente. À l’approche des fêtes, l’acteur a offert un cadeau symbolique et touchant à son ex-épouse.

Si leur relation a connu des hauts et des bas, Jennifer Lopez et Ben Affleck montrent qu’un divorce n’est pas forcément synonyme de rupture définitive. Selon le tabloïd américain Page Six, les deux stars hollywoodiennes se sont retrouvées le dimanche 22 décembre dans un restaurant huppé du quartier de Soho, à Los Angeles. Lors de cette rencontre, Ben Affleck a offert à Jennifer Lopez un livre rare et précieux : un ouvrage dédicacé par Marlon Brando.

Ce cadeau n’a rien d’anodin. Lors de son iconique performance au Super Bowl en 2020, J.Lo portait un justaucorps directement inspiré de la carrière du légendaire acteur. "Ben a offert le livre à Jennifer parce qu’elle est fan, et son body du Super Bowl a été inspiré par Marlon Brandos", a confié une source proche. Bien que leur idylle ait pris fin au printemps dernier, Jennifer et Ben semblent avoir trouvé un équilibre post-séparation. La procédure de divorce en cours n’a pas entamé leur respect mutuel, comme en témoigne cette attention symbolique. "Ce n’était rien d’extraordinaire, mais plutôt un geste pour célébrer les fêtes. Ben et Jennifer sont restés en bons termes malgré la procédure de divorce en cours", précise la même source.