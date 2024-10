Jennifer Lopez sort du silence après sa séparation avec Ben Affleck: "Mon monde avait explosé"

"Il y a eu des moments où je pensais avoir tout compris et puis la vie m’a dit : ‘Tiens, je t’envoie cette épreuve pour voir si tu as vraiment appris la leçon’. Et ce n’était pas le cas. Cela ne veut pas dire que je ne ferai plus d’erreurs à l’avenir. Mais lorsque votre maison explose et que vous vous retrouvez au milieu des décombres, vous vous demandez comment faire pour que cela ne se reproduise plus", confie-t-elle.

Après deux ans de mariage et une histoire d'amour digne des plus grands films hollywoodiens, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont décidé de se séparer. Une décision qui n’a pas été sans peine pour la chanteuse. Dans une interview intime accordée à " Interview Magazine ", la chanteuse de 55 ans revient sur la douleur de son divorce et les leçons qu'elle en tire.

Après son mariage avec Ben Affleck, médiatisé sous le surnom "Bennifer", Jennifer Lopez avait l’impression d’être au sommet, après la sortie de son album "This Is Me… Now" et d'un documentaire sur sa vie amoureuse. "Je me suis sentie comme si j'étais au sommet. J'ai fait tout le travail et regardez où j'en suis, et puis c'est comme si mon monde avait explosé".

La chanteuse affirme cependant ne rien regretter de ce qui s’est passé, voyant cela comme une étape nécessaire dans sa vie. "Cela ne veut pas dire que cela n'a pas failli m'anéantir pour de bon. Mais maintenant, de l'autre côté, je me dis : 'C'est exactement ce dont j'avais besoin'".

Un nouveau départ pour J.Lo

Aujourd’hui, Jennifer Lopez souhaite se concentrer sur elle-même et sur son bien-être. "Je ne cherche personne", a-t-elle déclaré. "Je pense que toute ma vie, j'ai essayé de me dire que j'étais assez bien, jusqu'à ce que j'en arrive là, et que je sache. Je dis à cette petite fille qui a grandi dans le Bronx : 'Tu t'es vraiment bien débrouillée'". Une démarche de réconciliation avec elle-même, qu’elle souhaite mener pour elle, mais aussi pour ses enfants, Emme et Maximilian, nés de sa relation avec Marc Anthony.