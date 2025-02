"C'est comme ça que je les préfère": pour son anniversaire, Helena offre un beau cadeau à ses fans

"Il y a un an, je vous dévoilais ma première chanson le jour de mon anniversaire. Un an plus tard, j’ai décidé de vous faire la même surprise avec un extrait de mon album. Une surprise toute mimi. Sans artifice. Comme un gentil garçon. Car c’est comme ça que je les préfère", a-t-elle écrit sur Instagram, annonçant la sortie immédiate du titre sur toutes les plateformes.

Helena a choisi une manière originale de fêter son anniversaire avec son public. Ce mercredi 19 février, la jeune chanteuse a dévoilé son nouveau titre "Gentil garçon", en clin d'œil à son tout premier single, "Aimée pour de vrai", sorti exactement un an plus tôt.

Après des mois d’attente, Helena a officialisé la sortie de son premier album, intitulé "Hélé", qui verra le jour le 14 mars. Ce projet, très personnel, porte un titre chargé de sens : "Cet album, il parle de moi, de qui je suis, de comment je me sens parfois, des passages sombres et d'autres beaucoup plus lumineux. C’est exactement pour cette raison que j’ai décidé de l’appeler Hélé, c'est le surnom qu'on me donne depuis que je suis petite".

En attendant la sortie de l’album, Helena a déjà commencé à partager son univers avec son public. Elle a notamment lancé un collier composé de plusieurs charms, chacun représentant une chanson de son premier opus. Une manière originale d’impliquer ses fans et de leur offrir un avant-goût des titres à venir.