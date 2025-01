"Diddl is back": la souris culte des années 2000 fait son grand retour après 15 ans d’absence

Après quinze ans d’absence, Diddl, la souris aux grands pieds qui a marqué des millions d’enfants, revient en 2025. Avec une nouvelle collection baptisée "Diddl is back", l’icône des cours de récré s’offre une seconde jeunesse.

Souvenez-vous : les feuilles Diddl colorées et parfumées, les peluches adorables et les cartables à son effigie faisaient fureur dans les années 1990-2000. La société Kontiki a annoncé au salon "Maison & Objet" le retour de la célèbre souris dès octobre 2025 en France. Pierre-Marin Calemard, directeur général de Kontiki, résume parfaitement l’esprit du projet : "Diddl, c’est bien plus qu’une souris : c’est un lien intergénérationnel".

Créée par l’illustrateur allemand Thomas Goletz, Diddl a marqué des millions d’enfants à travers le monde entre 1994 et 2006.