En Une du Vogue britannique, 40 célébrités, pour le départ de son rédacteur en chef

Il a donc appelé quelques unes des femmes les plus célèbres du monde, des mannequins, des sportives, des actrices, des chanteuses, qu'il avait déjà fait poser en Une. Il a retenu son souffle pendant des semaines: "Est-ce que 40 des femmes les plus demandées de la planète se rendraient dans un studio à New York, un jour de décembre, pour prendre une photo ensemble ?"

Le résultat arrive dans quelques jours en kiosque, juste à temps pour l'ouverture de la semaine de la mode de Londres, mais a déjà envahi les réseaux sociaux.

On est loin des couvertures avec de jeunes femmes filiformes, blanches, qui ont si longtemps dominé la mode et donc Vogue.