"Est-ce que je méritais cette chance?": l’actrice Natacha Amal raconte son traumatisme après le tsunami de 2004

Le 26 décembre 2004, un séisme d'une magnitude de 9,5 frappait l'océan Indien, provoquant un raz-de-marée dévastateur qui emporta plus de 230.000 vies. Ce cataclysme, le plus meurtrier du XXIᵉ siècle, marqua l’Histoire et les mémoires à jamais. Parmi les victimes et les survivants se trouvaient des centaines de vacanciers belges, venus chercher le soleil en Asie. Pour certains, ces vacances idylliques se transformèrent en cauchemar. Parmi eux, Natacha Amal, alors à l'apogée de sa carrière, raconte aujourd’hui son expérience bouleversante dans un témoignage poignant.

Elle se souvient : "On monte dans un bateau pour aller sur une petite île. On trouvait ça étrange, l'eau était bleue opaque, pas transparente comme d'habitude. Une fois sur l’île, on commence à prendre des photos, et on voit l’eau monter. Ça va super vite...". Les cris, les gestes de panique, le bruit assourdissant : chaque détail est gravé dans sa mémoire. "Chacun a vu un tout petit bout de ce cataclysme. C’est seulement après, en regardant la télévision, quand le courant est revenu que ma vision s'est élargie".

Survivre : une chance ou un fardeau ?

"Est-ce que je méritais cette chance ?", s'est interrogé l'actrice durant plus d'un an. "J'ai vécu un cataclysme qui n'a pas de précédent. Ça, c'est avec le recul que je peux le penser. Et du coup, ça calme beaucoup de choses dans ma tête", conclut-elle.

