Shakira quitte la scène à Miami en raison d’un comportement inacceptable: "Les artistes méritent le respect et l’intimité"

L'incident a eu lieu alors que Shakira était en pleine performance. En repérant un individu filmant sous sa jupe, la star a immédiatement interrompu son show pour demander au spectateur de cesser son comportement. Malgré ses tentatives pour résoudre la situation, l’individu a continué, poussant Shakira à quitter la scène.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL