Gérard Darmon se défend contre les accusations de violences sexistes et sexuelles: "J’ai commencé par quoi ?"

Neuf femmes issues du milieu du cinéma accusent Gérard Darmon de comportements déplacés, d’insultes sexistes et de gestes non consentis sur le tournage de plusieurs films. L’acteur, âgé de 76 ans, nie en bloc les accusations, mais sa réponse provocatrice, ne manque pas de faire réagir.

L’affaire a éclaté ce mercredi 27 novembre, avec la publication d’une enquête par le média Politis. Selon leurs révélations, neuf femmes, professionnelles du milieu du cinéma, dénoncent des comportements "déplacés" et des "humiliations" de la part de Gérard Darmon sur le tournage de six films, entre 2018 et 2024. Les témoignages relatent un "climat permanent d’insécurité" instauré par l’acteur. Les accusations vont des insultes sexistes aux gestes physiques non consentis, en passant par des propositions à caractère sexuel.

L’une des plaignantes, qui avait 19 ans à l’époque des faits, accuse Darmon de lui avoir fait des "bises appuyées" contre son gré, sur le tournage de "Vous êtes jeunes, vous êtes beaux" et d’avoir proféré des insultes après qu’elle eut refusé ses avances. "Bonjour chienne, tu préfères que je t'appelle chienne ou petite cochonne ?", aurait lancé l'acteur.