Gérard Depardieu: un rapport d'huissier confirme ses propos à caractère sexuel dans "Complément d'enquête"

Dix mois après la diffusion de "Complément d'enquête" sur France 2, un rapport d'huissier contredit les accusations de manipulation portées par Gérard Depardieu et confirme la teneur choquante de ses propos adressés à une jeune cavalière lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018.

Le reportage mettait en lumière des images tournées en 2018 par l’écrivain Yann Moix lors d’un voyage en Corée du Nord avec l’acteur. Dans ces scènes, Gérard Depardieu multipliait les remarques sexistes et obscènes. La séquence la plus controversée montrait le comédien s’adressant à une fillette sur un cheval, déclenchant un tollé parmi les téléspectateurs.

À la suite de cette diffusion, Depardieu, ainsi que sa famille et Yann Moix, avaient accusé France Télévisions de manipulation et de montage frauduleux, réfutant les accusations portées contre lui. Un huissier de justice a alors été sollicité pour examiner les images brutes et déterminer la véracité des propos incriminés.

Un rapport d'huissier accablant

Le rapport de l'huissier, révélé par Le Parisien le 21 octobre, confirme que les propos visés par Gérard Depardieu étaient bien destinés à la jeune cavalière. Les rushs des trois caméras présentes lors du tournage ont été analysés en détail, montrant qu’aucune manipulation des images n’avait eu lieu. "Je constate qu’à l’exception de la jeune fille, seuls des cavaliers d’apparence masculine entrent en premier plan des caméras", précise l'huissier.

En outre, le rapport dévoile des propos encore plus graves que ceux diffusés dans l’émission. Depardieu y décrit des pratiques sexuelles en lien avec l'équitation dans des termes particulièrement vulgaires, affirmant que certaines cavalières "mouillent" et "jouissent" en raison du frottement sur la selle. Ces déclarations, qui avaient été coupées au montage par l’équipe de "Complément d’enquête", apparaissent désormais au grand jour, renforçant la gravité de l'affaire.

Une nouvelle expertise ordonnée

Malgré ce rapport accablant, l'affaire est loin d'être close. Gérard Depardieu et Yann Moix ont demandé une nouvelle expertise des images brutes, laquelle a été ordonnée par la cour d'appel de Paris. Ce nouvel examen des rushs pourrait être décisif alors que l'acteur, déjà accusé d'agressions sexuelles dans d'autres affaires, doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris le 28 octobre prochain