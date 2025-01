Gilles Dreu, interprète de "Alouette" et star des années 60, est mort à 90 ans

Le chanteur Gilles Dreu, célèbre pour son succès "Alouette" en 1968, s'est éteint ce mardi 7 janvier à son domicile de Vals-les-Bains, en Ardèche. L'artiste, qui avait marqué la scène musicale des années 60, laisse derrière lui une carrière de plus de six décennies.

Né Jean-Paul Chapuisat le 31 juillet 1934 à Dreux, Gilles Dreu a débuté sa carrière dans les cabarets parisiens dès 1959. Il est découvert par Léo Missir, une figure emblématique de la chanson française, qui le propulse sur le devant de la scène. En 1968, son interprétation de "Alouette, Alouette", écrite par Pierre Delanoë et inspirée d'une chanson argentine, connaît un immense succès.

"J'étais le premier Français, après les Aphrodite's Child et les Beatles. Claude François et Johnny étaient loin derrière ! Un grand succès, c'est la rencontre d'une œuvre avec l'interprète qu'il lui faut et à l'époque qui convient", avait confié Gilles Dreu à la revue Schnock en 2023. "La chanson aurait pu passer inaperçue. Or, on était dans une ambiance latino-américaine en 68, période révolutionnaire. J'avais un physique, moustache et cigare, qui évoquait un peu Che Guevara en poster dans toutes les chambres d'étudiant", avait-il ajouté.