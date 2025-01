Le réalisateur Jeffrey Baena, mari de l’actrice Aubrey Plaza, retrouvé mort à 47 ans

Jeffrey Baena avait marqué le cinéma indépendant avec ses œuvres originales. Diplômé en cinéma de l'université de New York, il s’était d’abord fait connaître en coécrivant le film "J’adore Huckabees" (2004) réalisé par David O. Russell. Il s’était ensuite imposé comme réalisateur avec des films souvent présentés au festival Sundance, dont "Life After Beth" (2014), une comédie romantique de zombies mettant en vedette Aubrey Plaza, et "Joshy" (2016), une exploration sensible du deuil.

Originaire de Miami, fils d’un avocat et d’une enseignante, Jeff Baena avait découvert sa passion pour le cinéma dès son enfance, influencé par des œuvres comme "Orange Mécanique" de Stanley Kubrick et "Huit et demi" de Federico Fellini.