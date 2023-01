Gilles Lellouche révèle combien de kilos il a pris pour son rôle dans "Astérix et Obélix"

Pour la sortie du film "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu", Guillaume Canet et Gilles Lellouche étaient les invités du 20h de TF1 ce dimanche. Dans la séquence, l'acteur Gilles Lellouche révèle combien de kilos il a pris pour son rôle d'Obélix.

Une prise de poids rapide

Pour le nouvel opus de la saga "Astérix et Obélix", dont la sortie est prévue le 1er février prochain, Gilles Lellouche a révélé le nombre de kilos qu'il a pris pour Obélix. "Euh, une vingtaine en six mois", a répondu l'acteur à la présentatrice Anne-Claire Coudray. Une prise de poids impressionnante en seulement quelques mois. L'acteur succède à Gérard Depardieu dans le même rôle. Il a également confié à la journaliste la pression qu'exerçait ce rôle sur lui. "Succéder à Gérard, c’était compliqué dans ma tête" poursuit Gilles Lellouche, qui a même appelé Gérard Depardieu pour des conseils.

Loin d'être le seul

Mais d'autres acteurs ont avant lui pris du poids pour un rôle. Le plus connu pour ce type de prouesse physique est sans doute Matthew McConaughey. L'acteur américain avait lui aussi pris une vingtaine de kilos pour son rôle dans le film "Gold". Il a même réussi l'exploit inverse pour son rôle dans le film "Dallas Buyers Club" dans lequel l'acteur joue un homme atteint du sida. Pour ce rôle, Matthew McConaughey est passé de 83 kilos à 63 kilos, en à peine quelques mois également. Du côté des actrices, Charlize Theron avait pris 23 kilos pour son rôle dans le film "Tully".

Grossophobe ?

Se transformer physiquement pour un rôle est une pratique saluée des acteurs. Ils en sont souvent récompensés, comme Charlize Theron pour son rôle dans "Monster", pour lequel elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. En plus d'être jugée dangereuse pour la santé mentale, certains critiquent la pratique qu'ils jugent grossophobe. Pour ces détracteurs, il suffirait d'engager des acteurs déjà en surpoids et non d'engager des acteurs minces pour leur faire subir une prise de poids extrême. Par exemple, de nombreux internautes avaient critiqué Collin Farrell pour son rôle du Pingouin dans "The Batman".