Hoshi, Helena, Santa… les premières artistes dévoilées pour les Solidarités 2025

Les Solidarités se préparent pour une édition 2025 exceptionnelle, avec déjà plus de 2.500 Pass Solidaires et 1.000 Pass enfants vendus. Avant les fêtes, le festival lève le voile sur trois artistes phares qui rejoindront la programmation.

Avec sa voix douce et puissante, Helena, c'est la révélation musicale de 2024. Propulsée sur le devant de la scène avec la Star Academy et son premier single "Summer Body", elle s'apprête désormais à entamer sa première tournée solo. Passée en quelques mois d’étudiante à phénomène musical, Helena a conquis les scènes prestigieuses, dont l’Accor Arena lors de la tournée de la Star Academy.

Hoshi et les Solidarités, c’est une belle histoire qui dure depuis 2018. Elle avait alors ouvert la grande scène en début d’après-midi, aujourd’hui, elle revient en tête d’affiche. Deux albums double platine, des Victoires de la Musique, et des concerts qui affichent complet dans les plus grandes salles : Hoshi est devenue incontournable.

En pleine tournée "Cœur Parapluie", et avec la réédition de son album sous le nom "Cœur Papillon", elle promet de faire chavirer une fois encore le public du festival, le dimanche 24 août.

Santa, c’est la voix qui monte, qui monte ! Son dernier album "Recommence-moi" a tout raflé, et sa présence scénique fait l’unanimité. Entre pop et rock, avec des performances électrisantes et une énergie débordante, elle a déjà conquis le cœur du public. Invitée l’an dernier, elle revient pour célébrer son succès fulgurant et offrir un moment intense et inoubliable, le dimanche 25 août.

Ces premiers noms ne sont qu’un avant-goût : les Solidarités 2025 s’annoncent hautes en couleurs, entre surprises, émotions et partage. Rendez-vous à la mi-janvier pour découvrir le reste de la programmation.