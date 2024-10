"Il y avait aussi un acteur qui vient de mourir": Rocco Siffredi dit avoir fait des ‘partouzes’ avec deux stars françaises

Lors d'une interview diffusée ce jeudi matin sur C8, l'acteur de films pour adultes Rocco Siffredi a été interrogé par Jordan de Luxe au sujet de sa relation avec Gérard Depardieu. Le journaliste people Jordan de Luxe a évoqué des "partouzes" auxquelles les deux hommes auraient participé. Rocco Siffredi a alors confirmé : "Oui, je me souviens avoir partagé des moments avec Gérard Depardieu. C'était dans une boîte libertine à Paris appelée 'Chez Denise'. J'étais avec lui. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi un acteur qui est décédé récemment, mais je ne veux pas le nommer par respect."

À l'époque, c'était comme ça

En cherchant à identifier cet acteur, Jordan de Luxe a proposé le nom d'Alain Delon, mais Rocco a rejeté cette idée. Il a finalement révélé que l'acteur en question était Michel Blanc. "Denise me prenait par la main, et moi, je me mettais complètement nu. J'étais souvent là-bas. J'avais 19 ans et mon rôle était de réchauffer les couples, toujours avec respect... Je l'ai ensuite revu deux fois à Rome, mais à l'époque, c'était comme ça..."