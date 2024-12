"Je me sens bénie de le connaître": la magnifique déclaration d'Emma Heming à Bruce Willis pour leur anniversaire de mariage

"17 ans de nous. Les anniversaires étaient autrefois source d'excitation ; aujourd'hui, si je suis honnête, ils réveillent toutes sortes de sentiments, laissant une lourdeur dans mon cœur et un creux dans mon estomac. (...) Puis je m'en débarrasse et je reviens à ce qui est. Et ce qui est... c'est l'amour inconditionnel. Je me sens bénie de le connaître, et c'est grâce à lui. Je referais tout cela encore et encore, sans hésiter", peut-on lire.

Une magnifique preuve d'amour.