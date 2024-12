Dua Lipa fiancée à Callum Turner? Des photos de la star sèment le doute parmi les fans

Une information qui aurait été confirmée par une source proche du couple auprès du tabloïd The Sun. "L'acteur a mis un genou à terre pour une demande en mariage romantique. (...) La cérémonie se tiendra dans un lieu top secret, avec tous leurs amis invités, ainsi que leurs familles", explique-t-elle.

Toujours selon cette source, le couple est plus amoureux que jamais. "Ils savent que c'est pour toujours. Ils sont fiancés et ne pourraient pas être plus heureux. (...) Callum est un soutien inébranlable pour Dua, et ils forment un couple merveilleux (...)".

Alors, mariage en vue pour 2025 ?