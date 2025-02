Jean-Michel Jarre de retour en Belgique après 8 ans pour un concert spectaculaire

Après Neil Young, c'est au tour de Jean-Michel Jarre d'investir la place des Palais à Bruxelles pour un concert en plein air le mardi 1ᵉʳ juillet. Cet événement s'inscrit dans le cadre du Brussels Palace Open Air, un nouveau festival estival qui ambitionne de ramener de grands concerts au cœur de la capitale belge.

Un retour en Belgique après huit ans d'absence

Jean-Michel Jarre, dont les ventes d'albums dépassent les 85 millions d'exemplaires, n'était plus monté sur une scène belge depuis son passage au Palais 12 en 2016. Connu pour ses performances spectaculaires mêlant musique et technologies de pointe, il promet cette fois un "concert rétrofuturiste exclusif avec un dispositif scénique monumental et inédit qui renoue avec les méga-concerts qui ont façonné sa légende", indiquent les organisateurs dans un communiqué.