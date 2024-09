Jean-Pierre Foucault acteur pour France 3: jouer quelqu'un d'autre, "compliqué"

"C'était assez compliqué et angoissant pour moi": à bientôt 77 ans, Jean-Pierre Foucault troque sa casquette d'animateur pour celle de comédien dans le polar "Meurtres sur la Côte bleue", diffusé sur France 3 le 12 octobre.

Dans ce nouvel épisode situé à l'ouest de Marseille, où il vit, Jean-Pierre Foucault campe Marc Valenci, architecte du patrimoine et principal témoin du meurtre d'un entrepreneur en BTP, poussé du haut d'un viaduc.

"C'est une expérience nouvelle que je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir tentée", a-t-il relaté lors d'une visioconférence de presse. "Mais sur le coup, ça m'a vraiment perturbé", a ajouté celui qui n'avait jamais joué un autre rôle que lui-même, hormis une brève apparition dans "I love you coiffure" sur TF1.

"L'animateur, il dit ce qu'il pense. (...) Et, là, le fait qu'on écrive pour moi et que je dise un texte qui ne soit pas le mien, (..) c'était un peu compliqué", d'autant que, "depuis ma scolarité, je n'avais plus appris par coeur un texte", a expliqué l'emblématique présentateur de la cérémonie Miss France sur TF1.