"Joker: Folie à Deux" nommé aux Razzie Awards… pour le prix du pire film

Le second volet de "Joker", loin du succès critique et commercial de son prédécesseur, décroche sept nominations aux Razzie Awards, ces prix conçus comme des anti-Oscars.

Outre ces performances décriées, le film est également nommé dans les catégories pire film et pire suite. Malgré un budget raisonnable, le résultat a été jugé décevant, notamment en raison de son choix audacieux de mêler comédie musicale et drame sombre.

Une concurrence acharnée aux Razzies

Francis Ford Coppola, réalisateur de renom, n’échappe pas également à la moquerie. Son dernier film, "Megalopolis", décroche six nominations, tout comme le très critiqué "Madame Web", une production de super-héros. Les biopics et adaptations sont également dans le viseur, avec "Reagan" et "Borderlands" nommés à six reprises chacun. Enfin, "Unfrosted", une comédie de Jerry Seinfeld sur les célèbres Pop-Tarts, figure dans quatre catégories.

Créés en 1981, les Razzie Awards se veulent une satire de l’industrie cinématographique, dénonçant avec humour les excès et échecs d’Hollywood. Les gagnants seront annoncés la veille des Oscars, dont les nominations sont attendues jeudi.