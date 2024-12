"Jusqu'à 25.000 euros par mois": Adixia dévoile ses gains mirobolants sur ses activités sur OnlyFans et MYM

Adixia, ex-candidate emblématique des Ch’tis et des Marseillais, s’est livrée sans détour dans l’émission En toute intimité de Sam Zirah. Entre révélations sur ses revenus impressionnants sur OnlyFans et MYM, et ses réflexions sur l’image renvoyée par ces plateformes, l’influenceuse de 32 ans assume ses choix tout en restant lucide.