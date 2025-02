Justin Bieber apparaît méconnaissable et inquiète ses fans: "Sa femme pensait qu’être père le changerait"

Partager:

Amaigri, le regard perdu, Justin Bieber semble au plus mal. Le chanteur de 30 ans a récemment été aperçu dans les rues de New York, affichant une apparence qui a choqué ses fans. Entre rumeurs de tensions familiales, anxiété sociale et retour en studio, que se passe-t-il réellement pour l’artiste canadien ?

Ces dernières semaines, les apparitions de Justin Bieber en public ont suscité l’inquiétude. Très amaigri, arborant une barbe hirsute et un regard vide, l’interprète de Baby semble à bout de forces. Des vidéos circulant sur le réseau social X le montrent errant dans les rues, l’air absent. "Justin Bieber est de plus en plus mal en point", s’inquiètent certains internautes, tandis que d’autres peinent à le reconnaître. Les réactions sur le réseau sont nombreuses : "Justin Bieber se détériore sous nos yeux", "Il est méconnaissable", "J’espère qu’il va obtenir justice et retrouver la paix".

Cette transformation physique brutale relance les rumeurs sur sa vie personnelle. Depuis plusieurs mois, des bruits de couloir annoncent des tensions au sein de son mariage avec Hailey Bieber. Son mariage est-il en péril? D’après un proche cité par le Daily Mail, Justin Bieber lutterait depuis longtemps contre une peur profonde des grandes foules. "Il a développé une phobie des lieux bondés, ce qui explique en partie pourquoi il ne fait plus de tournées", confie cette source. Pour éviter d’être submergé par l’anxiété, l’artiste limiterait au maximum ses sorties, s’enfermant dans un quotidien de plus en plus solitaire. Certains de ses amis lui ont conseillé de faire cavalier seul et de le quitter Hailey Bieber, qui tente depuis des années de l’aider, vivrait mal cet isolement. "Elle l'aime follement mais c'est un électron libre", rapporte un proche au Daily Mail. En parallèle, des rumeurs persistantes évoquent des tensions au sein de son couple avec Hailey. La naissance de leur fils Jack aurait fragilisé leur relation. "Hailey a eu des difficultés avec Justin presque depuis le début de leur mariage", a confié un proche au Daily Mail. Justin Bieber is looking a lot worse by the day. pic.twitter.com/tPmPLJY7X8 — Ian Miles Cheong (@stillgray) February 5, 2025