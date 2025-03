Justin et Hailey Bieber veulent s’installer en Europe: pourquoi le couple décide de quitter les États-Unis?

Après des rumeurs de tensions dans leur couple, Justin et Hailey Bieber envisageraient de quitter les États-Unis pour une vie plus paisible en Europe. Le couple aurait mandaté un expert en immobilier de luxe pour trouver la maison idéale sous le soleil du sud du continent.

Face à une pression médiatique constante, Justin et Hailey Bieber chercheraient à s’éloigner des projecteurs pour retrouver une vie plus sereine. Selon le magazine Grazia, le couple et leur fils Jack Blues souhaitent s’installer en Europe, dans un pays au climat ensoleillé, pour "repartir sur un rythme plus détendu".

Le tabloïd britannique The Sun a récemment révélé que leur mariage traversait une période difficile, évoquant des "problèmes plus importants qu’une simple dispute". Un proche des Bieber aurait confié au journal qu’ils avaient besoin de "se reconnecter dans un cadre apaisant".