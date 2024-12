La chanteuse Térez Montcalm explore un nouveau style avec "Step Out": "C'est important de ne pas toujours faire la même chose"

Après neuf ans d'absence discographique, Térez Montcalm revient avec un album audacieux, "Step Out". Fidèle à son goût pour l'éclectisme, l'artiste québécoise mêle soul et réinterprétations originales.

Avec une carrière marquée par la diversité, Térez Montcalm refuse de se laisser enfermer dans une case. "Je ne me suis pas empêchée, je ne me suis pas calée à un style ou à une étiquette. J'ai chanté tout ce que j'avais envie de chanter, toute ma vie", assure cette artiste née en 1963.

Térez Montcalm, c'est une voix rauque et singulière, fruit d’une malformation naturelle des cordes vocales appelée "cordes vocales soufflantes". "Quand j'étais petite, tout le monde pensait que j'étais toujours malade", confiait-elle lors de la sortie de son album en mars. Cette particularité vocale, loin de l'entraver, est devenue un atout qui évoque des icônes comme Janis Joplin ou Bonnie Tyler.

"C'est important de ne pas toujours faire la même chose", affirme la chanteuse québécoise. Avec "Step Out", Térez Montcalm renoue avec son amour des réinterprétations audacieuses. L'album, aux arrangements soyeux, offre notamment trois chansons françaises réimaginées. Parmi elles, "T’en vas pas comme ça", autrefois une chanson légère de Nancy Holloway, devient une ballade intense grâce à sa voix étranglée et à un tempo transformé.

Rock, jazz, blues, folk ou chanson française : Térez Montcalm explore tous les registres avec la même intensité. À tel point qu’un critique l’a décrite comme "la plus rock des chanteuses de jazz", une formule qu’elle retourne avec malice : "Ou la plus jazz des chanteuses de rock !"

De même, "J’attendrai" de Claude François est métamorphosée en une ballade intimiste et sensuelle, teintée d'influences à la Barry White. "J’essaie de chanter des chansons qui n’ont pas été interprétées depuis longtemps, et je les réinvente comme si je les avais écrites", explique-t-elle.

À lire aussi Lorie victime de son succès: la chanteuse met en garde ses fans contre une arnaque autour de son grand retour

Si Térez Montcalm semble intemporelle, c’est aussi grâce à une discipline de fer. Pratiquant le karaté et adepte de la course à pied, elle cultive une énergie qui transparaît dans ses performances. Cette double culture franco-anglophone, héritée de ses parents, enrichit également son univers musical et lui permet de naviguer avec aisance entre différents répertoires.