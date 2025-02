L'actrice Michelle Trachtenberg, célèbre pour son rôle dans la série Buffy, est décédée à l'âge de 39 ans

Pour celles et ceux ayant grandi dans les années 90, c'est un visage bien connu : Michelle Trachtenberg, qu'on a pu voir dans des séries comme Buffy contre les vampires, Gossip Girl ou le film Inspecteur Gadget, s'est éteinte à l'âge de 39 ans.

Selon plusieurs médias américains, l'actrice a été retrouvée ce mercredi par sa mère dans son appartement à New York. Pour le moment, peu d'informations ont été dévoilées sur les causes de sa mort, mais celle-ci ne serait pas suspecte, d'après les autorités. Michelle Trachtenberg a récemment subi une greffe du foie et on suspecte des complications. Une autopsie doit confirmer cette hypothèse.