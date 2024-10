"Les 2 derniers amis du monde": le retour décalé des Décaféinés sur scène

Le duo comique Les Décaféinés, composé de Rémi Deval et Clément Parmentier, revient sur scène avec leur nouveau spectacle "Les 2 derniers amis du monde". À découvrir bientôt à Amay et Bruxelles.

Révélés il y a douze ans dans l’émission "On ne demande qu’à en rire" de Laurent Ruquier, Les Décaféinés continuent de séduire le public, notamment sur les réseaux sociaux. Rémi confie que la création de capsules humoristiques pour les plateformes en ligne impose un format court : "Maintenant, sur les réseaux, c'est 1min30 maximum. Il faut que ça fasse rire dans les trois ou quatre premières secondes". Clément, lui, souligne la différence avec le travail scénique : "Sur scène, on a déjà plus de temps".

Après des années de collaboration, les deux humoristes restent très attachés à leur duo. "On est très complices. C'est dur de trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien sur scène", confie Rémi. Même s’ils ont parfois des projets personnels, leur priorité reste leur travail commun. "Être à deux, c'est top. En tournée, on se fait des super souvenirs", ajoute Clément.