Mercato, Eden Hazard et PSG: les secrets foot de Jamel Debbouze

En février prochain, Jamel Debbouze sera de retour sur grand écran avec un film intitulé "Mercato", dans lequel il tiendra le rôle de Driss, un agent de footballeurs en pleine débâcle. En plein marché des transferts, il n’a que sept jours pour sauver sa carrière. Trahisons, manipulations et négociations à plusieurs millions d’euros rythmeront cette course contre la montre. Si le film a d’abord été présenté comme une comédie, il s’oriente désormais vers un thriller satirique, explorant les rouages du milieu du football.

Le football, une passion de toujours

Grand fan de football, Jamel Debbouze a toujours affiché son affection pour le sport. Anecdote savoureuse : en 2011, alors qu’Eden Hazard jouait encore au LOSC, le club de Lille, Jamel a débarqué en pleine conférence de presse du club avec deux billets à la main, prétendant vouloir acheter la star belge… pour 15 euros !

Aujourd’hui, son fils Léon, âgé de 16 ans, suit lui aussi la voie du football, en jouant pour les jeunes du PSG. "Il a un bon niveau, et je lui souhaite de réussir. C'est l'un des métiers les plus durs au monde. C'est ça que j'adore dans le sport, c'est qu'on est face à soit et qu'on ne peut pas tricher", confiait Jamel au micro de RTL.

Un message inspirant pour son fils, mais aussi pour tous les jeunes sportifs qui rêvent de suivre leurs pas.

Un artiste sur tous les fronts

Outre Mercato, Jamel est omniprésent. Il prête actuellement sa voix à Timon dans "Mufasa : La naissance d’un roi", la suite du Roi Lion, aux côtés d’Alban Ivanov en Pumbaa. Une performance qui ravit petits et grands.

Et ce n’est pas tout ! Jamel sera sur la scène de Forest National le 31 janvier avec les jeunes talents de son Jamel Comedy Club. Fidèle à son rôle de mentor, il continue de soutenir et de lancer la nouvelle génération d’humoristes.