Michelle Trachtenberg: voici ce que l’on sait sur les circonstances de son décès

L'actrice de "Buffy contre les vampires" et "Gossip Girl", décédée à 39 ans, aurait succombé à des complications médicales après une greffe du foie, selon les premiers éléments de l'enquête.

Michelle Trachtenberg, connue pour ses rôles marquants dans "Buffy contre les vampires" et "Gossip Girl", a été retrouvée sans vie mercredi matin dans un appartement de Manhattan. La police de New York, alertée par un appel d’urgence, a découvert l’actrice inanimée avant que son décès ne soit constaté par les services médicaux.

Si les circonstances exactes de sa mort restaient floues, une source policière a révélé à ABC News que l’actrice serait morte de causes naturelles. Quelques jours avant sa disparition, elle aurait subi une greffe du foie, et des complications post-opératoires pourraient être en cause.