Paris: cinq personnes mises en examen pour un cambriolage au domicile du chef cuisinier Jean-François Piège

Cinq personnes ont été mises en examen jeudi, dont une incarcérée, pour un home-jacking au domicile du chef cuisinier Jean-François Piège en présence d'une nourrice de la famille en janvier à Paris, a indiqué vendredi le parquet.

Les cinq suspects, qui étaient mineurs au moment des faits, ont été mis en examen pour tentative de vol, vol et complicité de vol en bande organisée et avec arme, des faits commis au préjudice de Jean-François Piège les 25 et 26 janvier, a détaillé le parquet.