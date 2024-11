Philippe Katerine en concert: quand l’art et le naturisme se rencontrent à Marseille

Philippe Katerine ne fait rien comme tout le monde, et c’est bien pour cela qu’on l’aime. Tout bleu et nu, il avait déjà marqué les esprits lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Souvenez-vous : le 26 juillet, sur une scène décorée de fruits et de fleurs, il avait interprété son titre inédit "Nu".

"Paradis naturistes" : une immersion totale

L’exposition "Paradis naturistes", ouverte cet été, plongeait les visiteurs dans l’histoire et la philosophie du naturisme en France. Avec plus de 600 œuvres, elle dévoilait une facette méconnue de ce mouvement. Et pour les plus audacieux, des visites entièrement nues étaient organisées en partenariat avec la Fédération française de naturisme.

Le président du Mucem, Pierre-Olivier Costa, a confié à BFM Marseille Provence que Philippe Katerine avait carte blanche pour son concert. Une liberté qui promettait, comme toujours avec l’artiste, de belles surprises. Ce concert au Mucem s’inscrivait aussi dans un contexte particulier : la sortie de son nouvel album, Zouzou, le 8 novembre dernier. Une belle manière de prolonger son actualité artistique et d’interpeller son public sur des thématiques qui lui sont chères, toujours avec une dose de légèreté et d’irrévérence.