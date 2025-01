"Plus vrai et protecteur que jamais": découvrez le message caché de Kendji Girac à sa compagne

Pour illustrer cette chanson, Kendji a opté pour un clip qui respire la simplicité et la tendresse, tourné en pleine montagne. Dans ce décor hivernal, il nous invite à partager des instants qui ressemblent à des souvenirs de vacances : du ski, des balades avec des chiens de traîneau et, bien sûr, sa fidèle guitare à la main.

Particularité de ce clip ? Soraya, la compagne de Kendji, apparaît dans la vidéo. Mais attention, elle reste discrète. On la devine plus qu’on ne la voit : cheveux devant le visage, jamais en plein cadre.

À lire aussi "Si seulement": Kendji Girac se confie à cœur ouvert dans son nouveau single

"J’ai changé" est une véritable déclaration d’amour. Kendji a fait appel à son fidèle ami et collaborateur, Vianney, pour mettre en musique un message destiné à Soraya : ne t’inquiète pas, je suis toujours là, mais plus fort et plus solide qu’avant. L’artiste confie : "Je voulais lui dire qu’elle a toujours son Kendji, mais qu’il est revenu plus vrai et protecteur que jamais". Une sincérité qui se ressent dans les paroles et tout au long de son nouvel album, "Vivre", écrit comme des excuses.

Un album préparé dans les moments les plus sombres et en un temps record ! Le chanteur confie avoir écrit 80% de cet album durant la semaine après sa blessure par balles ! Alors qu’il était au cœur de la tourmente en faisant la Une des journaux. Il a tout enregistré après sa sortie de l'hôpital, parfois en pleurant. Il a quand même préparé des titres plus joyeux avec par exemple : "Soy Lo Que Soy".

Malgré les obstacles, Kendji peut compter sur le soutien indéfectible de ses fans. Lors de ses séances de dédicaces pour "Vivre", les admirateurs se sont déplacés en masse, certains patientant jusqu’à huit heures pour le voir et lui témoigner leur affection. Un accueil chaleureux qui prouve que, même après les tempêtes, Kendji reste une figure incontournable de la scène musicale.