Procès Pierre Palmade: "J'ai des raisons de lâcher", explique Muriel Robin au sujet de son amitié avec l'humoriste

Peu l'ignorent: Muriel Robin et Pierre Palmade sont amis de longue date. Cependant, depuis l'affaire dans laquelle l'humoriste a été condamné à cinq ans de prison dont deux ferme, la comédienne affirme avoir mis un terme à leur relation.

Je ne l'ai jamais lâché

Invitée dans l'émission C à vous, Muriel Robin s'explique. "Ce n'est pas parce que Pierre Palmade a causé un accident que j'ai mis fin à notre amitié", indique-t-elle. "On ne lâche pas un ami, évidemment. Pierre je ne l'ai jamais lâché. Pendant 30 ans, j'ai été à ses côtés. Je m'étais même mis sur le cœur que tu peux me faire ce que tu veux, je serai toujours là, je t'aimerai toujours", poursuit l'actrice, avant de poursuivre: "Mais dans le contexte de l'accident, j'ai entendu et vu des choses inacceptables, pour moi. Et ça, ça justifie ma position aujourd'hui. Je ne suis pas une lâcheuse. Si je lâche, c'est que j'ai des raisons de lâcher."