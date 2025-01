Sam Moore du duo soul "Sam & Dave" décède à son tour à 89 ans: il avait influencé Michael Jackson, Al Green ou Bruce Springsteen

Sam Moore, légendaire chanteur de soul du duo "Sam & Dave", est décédé à 89 ans en Floride. Avec des hits intemporels comme "Soul Man", il a marqué l'histoire musicale et influencé des icônes comme Michael Jackson et Bruce Springsteen.

Sam Moore, connu à travers le duo américain de musique soul "Sam & Dave", est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé l'agence de presse états-unienne AP.

Formé au début des années 60, Sam & Dave a signé plusieurs tubes comme "Soul Man", "Hold On, I'm Coming" et "I Thank You". Le duo s'est séparé au début des années '80. Sam Moore est décédé vendredi en Floride des suites de complications à l'issue d'une intervention médicale.