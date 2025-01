Sarah Grosjean: humoriste, citoyenne d’honneur et Liégeoise pur jus, mais qui est vraiment cette reine de l’autodérision?

Partager:

Sarah Grosjean cartonne avec son premier spectacle "Glam, Lose & Gaspacho", un one-woman-show hybride. À travers des anecdotes hilarantes et des personnages décalés, elle parle de flemme, de perfectionnisme, et de syndrome de l'imposteur. Mais qui est vraiment Sarah Grosjean ? Entre autodérision et succès sur scène, elle se dévoile.

Dans "Glam, Lose & Gaspacho", Sarah Grosjean explore un thème universel : cette envie de ne rien faire, qu'elle justifie avec beaucoup d'humour. "Ça parle de mes blocages, du fait d'avoir du mal à passer à l'action parce que je suis perfectionniste, que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, etc. Mais il y a beaucoup de flemme. Je donne une raison à cette flemme. C'est une bonne flemme ou derrière, il y a des envies de faire plein de choses. Et puis, au final, on les fait, puisqu'il y a un spectacle", explique-t-elle. Elle y incarne une galerie de personnages, costumés ou issus de son stand-up, dans une formule hybride qu'elle qualifie de totalement libre : "Je crée des personnages à force de faire un peu la con dans la vie, mais c'est surtout en les jouant qu'ils prennent vie".

Sarah vs Grosjean : deux facettes d'une même artiste Dans son spectacle, elle aborde également la dualité entre "Sarah" et "Grosjean", ses deux facettes. "Sarah, elle montre qu'elle gère plus ou moins sa vie et Grosjean foire tout derrière", plaisante-t-elle. Cette tension entre sérieux et dérision donne toute sa saveur à son humour. Elle s'inspire de son propre vécu pour écrire, préférant rire de ses imperfections plutôt que de se prendre trop au sérieux : "J'ai un seul truc que je maîtrise le mieux, parce que je ne me trompe pas en parlant de moi et de ma propre tronche". Une carrière qui prend son envol Originaire du Plateau de Herve, Sarah Grosjean est fière d'ouvrir le Forum de Liège en janvier 2026, une salle mythique de sa région. "J'y suis déjà allée en tant que spectatrice. Ça fait quand même quelque chose évidemment. Mais je suis plutôt diesel, donc je prends le temps pour peaufiner et préparer des surprises", confie-t-elle.