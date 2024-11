"Mon avenir était tracé dans l'humour": avant de faire rire, l'humoriste Benjamin Tranié travaillait pour un site de rencontres… pour animaux

Avant de faire rire les spectateurs sur scène et au cinéma, Benjamin Tranié a exercé des métiers insolites. Publicité, réseaux sociaux, et même un site de rencontres pour animaux : retour sur un parcours atypique qui semblait déjà le mener vers l’humour.

"Ça paraît bizarre dit comme ça, mais, c'est-à-dire que mon avenir était quand même tracé dans l'humour", s'amuse Benjamin Tranié. Derrière l’idée insolite, l’objectif réel était d’inciter les propriétaires d’animaux à se rencontrer, de se retrouver dans des parcs et de nouer des liens. Une mission originale qui semble presque annoncer sa vocation pour l’absurde et l’improbable.

Avant de devenir humoriste et comédien, Benjamin Tranié a travaillé dans l’univers de la publicité. "Je m’occupais des marques sur les réseaux sociaux, comme Crunch, et d’autres du même genre", explique-t-il. L’expérience la plus surprenante de sa carrière reste sans doute son passage dans un site de rencontres... pour animaux.

Des personnages hauts en couleur sur scène

Aujourd’hui, Benjamin Tranié excelle dans l’art d’incarner des personnages décalés, notamment dans son spectacle "Félicitations et tout et tout", où il imagine un mariage peuplé des pires invités possibles. Il y joue seul tous les personnages, avec un humour inspiré de situations réelles et d’anecdotes exagérées. "Je suis un mec qui vient du théâtre et donc jouer des personnages, ça me plaît beaucoup", déclare le comédien.

Son style se distingue par un retour au théâtre, loin des formats traditionnels de stand-up. "Je trouve que le stand-up, c'est se raconter soi-même et donc il faut avoir une vie trépidante. J'ai l'impression que ma vie est assez simple pour pouvoir en faire un spectacle d'une heure et demie".

Un détour par le cinéma et la Belgique

Outre son activité sur scène, Benjamin Tranié est à l’affiche du film "En tong, au pied de l’Himalaya" aux côtés d’Audrey Lamy. Il y joue un frère colocataire fêtard dans une comédie dramatique qui aborde des sujets sérieux, comme l’autisme, avec une touche d’humour et d’espoir.

En tournée en Belgique pour son spectacle, l’humoriste se réjouit de retrouver Bruxelles, une ville qu’il connaît bien grâce à sa sœur qui y réside, et de découvrir Liège pour la première fois.